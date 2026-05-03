Fermato presunto scafista sbarcato con i migranti a Ortona | è in carcere

Un uomo è stato arrestato e si trova in carcere con l'accusa di essere il presunto scafista di un gommone con a bordo migranti. Secondo le indagini, avrebbe condotto il natante prima che arrivassero i soccorsi sulla costa adriatica, nelle vicinanze di Ortona. La vicenda riguarda un'operazione di soccorso condotta dalla nave di Emergency, che ha portato allo sbarco dei migranti nei giorni scorsi.