Fermato presunto scafista sbarcato con i migranti a Ortona | è in carcere
Un uomo è stato arrestato e si trova in carcere con l'accusa di essere il presunto scafista di un gommone con a bordo migranti. Secondo le indagini, avrebbe condotto il natante prima che arrivassero i soccorsi sulla costa adriatica, nelle vicinanze di Ortona. La vicenda riguarda un'operazione di soccorso condotta dalla nave di Emergency, che ha portato allo sbarco dei migranti nei giorni scorsi.
Sarebbe responsabile di aver condotto il gommone con a bordo diversi migranti prima dei soccorsi sulle coste libiche con la nave di Emergency, sbarcata a Ortona nei giorni scorsi. Ed è per questo motivo che la polizia di Chieti lo ha tratto in arresto: l’accusa è di favoreggiamento.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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