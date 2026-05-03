Sbanda in moto Deve arrivare l’elisoccorso

Due incidenti in moto si sono verificati negli ultimi due giorni lungo la strada Apecchiese, a Città di Castello. L’ultimo si è concluso con l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato uno dei coinvolti in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. Nessuna informazione sulle condizioni delle persone coinvolte è stata ancora comunicata.

CITTA’ DI CASTELLO – Due incidenti in due giorni, l’ultimo dei quali ieri, si sono verificati lungo l’Apecchiese. Nel tardo pomeriggio, intorno alle ore 17 nella strada regionale 257, un uomo di 60 anni, residente a Meldola, in provincia di Forlì-Cesena, ha riportato traumi molto seri a seguito di un incidente mentre era in sella alla sua motocicletta Honda. Il centauro è stato trasportato con l’ elisoccorso all’ospedale di Perugia. Secondo le prime ricostruzioni il conducente procedeva in direzione Fano quando nell’affrontare una curva verso destra, ha perso il controllo del mezzo. La dinamica dell’impatto è apparsa subito preoccupante: la moto avrebbe invaso la corsia opposta, finendo la propria corsa violentemente contro il terrapieno che costeggia la strada.🔗 Leggi su Lanazione.it

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