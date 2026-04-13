Incidente sulla Sarzanese | sbanda con la moto e vola a terra | è grave

Un uomo di 55 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla Sarzanese, vicino al ristorante da Renzo, a Piano di Mommio. Secondo la ricostruzione, il motociclista ha perso il controllo del mezzo e è caduto a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ferito in ospedale. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

Piano di Mommio (Lucca), 13 aprile 2026 – Ha riportato traumi importanti un centauro di 55 anni coinvolto in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di ieri sulla Sarzanese a Piano di Mommio nei pressi del ristorante da Renzo. L’uomo, originario di Bassano del Grappa in Veneto, era arrivato in Versilia con la sua Harley Davidson. Poco prima delle 15 di ieri si era fermato al bar Renzo probabilmente per prendere un caffè. Poi è rimontato in sella alla sua potente moto ed è ripartito verso nord. Ma, poche decine di metri dopo, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia municipale di Massarosa, ha perso il controllo della moto che ha iniziato a sbandare.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente sulla Sarzanese: sbanda con la moto e vola a terra: è grave Sbanda e si schianta con la moto. Grave un ragazzo di 20 anniUn ragazzo di vent’anni, abitante a Gualtieri, è rimasto gravemente ferito nella prima serata di ieri in un incidente sull’ex Statale 63, alle porte... Sbanda con la moto e finisce a terra, motociclista trasportato d’urgenza all’ospedale di TerniL’incidente lungo la strada Flaminia nei pressi di Otricoli, l’uomo ha perso il controllo del mezzo nel tentativo di evitare un altro centauro: la...