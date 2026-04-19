Un uomo di 49 anni è rimasto gravemente ferito dopo un incidente in moto avvenuto lungo la Valnerina, a Pieve Torina. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota, ma sul posto sono intervenuti i soccorsi. Il motociclista è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la vicenda per chiarire le cause dello scontro.

È ricoverato in condizioni gravi un motociclista di 49 anni di Potenza Picena, dopo un brutto incidente lungo la Valnerina, a Pieve Torina. L’uomo era in sella alla sua Suzuki Gsx-R750 e percorreva la strada regionale 209 per un’uscita, in direzione di Visso. Ma poco dopo dopo le 11 in località Capriglia, prima della frazione Casavecchia, per cause in corso di accertamento, all’altezza di una curva avrebbe perso il controllo della moto finendo la sua corsa contro un muretto che era sul bordo della carreggiata. L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori del 1189 che, considerando le condizioni molto gravi in cui versava il motociclista, hanno allertato l’eliambulanza per il trasporto all’ospedale regionale Torrette di Ancona.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sbanda in moto, grave un 49enne

INCIDENTE IN MOTO, cosa fare

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