Savona travolge il Ceriale | doppietta fulminea e playoff in beffa

Nel match giocato al campo Merlo, il Savona ha affrontato il Ceriale e ha conquistato una vittoria schiacciante in soli dieci minuti. La squadra locale ha segnato due gol in rapida successione, mettendo subito in salita il risultato per gli avversari. I marcatori che hanno deciso l’incontro sono stati annunciatamente i due giocatori che hanno realizzato le reti rapide, contribuendo a una vittoria netta.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il Savona a distruggere il Ceriale in dieci minuti?. Chi sono i marcatori che hanno deciso il match al Merlo?. Perché l'infortunio di Barone ha rischiato di cambiare la partita?. Quali saranno le avversarie del Savona nei playoff dopo questo successo?.? In Breve Baldaccini e Fossati segnano rispettivamente al sesto e al nono minuto della sfida.. Il match al campo Merlo del 3 maggio 2026 vede l'arbitro Matteo Vranicich.. Il Savona affronterà la Sestrese in semifinale dopo il trionfo contro il Ceriale.. Damonte e Calcagno contribuiscono attivamente alla manovra offensiva dei biancoblù di Sarpero.. Il Savona conquista due reti nei primi dieci minuti contro il Ceriale al campo Merlo, ottenendo tre punti decisivi per assicurarsi la partecipazione ai playoff di fine stagione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Savona travolge il Ceriale: doppietta fulminea e playoff in beffa Notizie correlate Fermana travolge il Montefano: doppietta finale e sogni di playoffIl finale di stagione in Eccellenza si accende di un’intensità brutale a Montefano, dove la Fermana ha strappato una vittoria sofferta contro il... Leggi anche: Donna investita sui binari a Ceriale: linea ferroviaria Savona-Ventimiglia sospesa