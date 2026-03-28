Nella mattinata di oggi, sulla linea ferroviaria tra Savona e Ventimiglia, è stata sospesa la circolazione a seguito di un incidente avvenuto nella stazione di Ceriale. Una donna è stata investita sui binari, causando la temporanea interruzione del servizio ferroviario tra le due città. La polizia e le autorità sono sul posto per gestire la situazione e le indagini sono in corso.

L’incidente intorno alle 10.45 in stazione: circolazione bloccata per accertamenti dell’autorità giudiziaria, ritardi e cancellazioni su tutta la tratta La circolazione ferroviaria sulla linea tra Savona e Ventimiglia è stata sospesa nella mattinata di oggi a causa di un tragico investimento avvenuto nella stazione di Ceriale. Secondo le prime informazioni, intorno alle 10.45 una donna è stata travolta sui binari. Sul posto sono intervenute le autorità competenti per effettuare gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Trenitalia ha comunicato che la circolazione resterà sospesa fino al termine delle operazioni dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Donna investita sui binari a Ceriale: linea ferroviaria Savona-Ventimiglia sospesa

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