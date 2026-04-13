Fermana travolge il Montefano | doppietta finale e sogni di playoff

Nel match di fine stagione in Eccellenza, la Fermana ha vinto contro il Montefano con una doppietta siglata negli ultimi minuti. La partita si è conclusa con un risultato che ha permesso alla squadra di ottenere i tre punti in modo decisivo, lasciando aperte le speranze di qualificazione ai playoff. La sfida si è giocata in un clima molto teso, con entrambe le squadre che hanno dato battaglia fino al fischio finale.

Il finale di stagione in Eccellenza si accende di un’intensità brutale a Montefano, dove la Fermana ha strappato una vittoria sofferta contro il Montefano, grazie a una doppietta arrivata nel finale. Il risultato di 2-3, però, perde parte del suo valore matematico dopo il successo simultaneo del Montecchio contro il Matelica, che ha permesso ai canarini di allungare nuovamente il distacco in classifica a 4 punti. Mentre Saviano e Carmona decidevano la gara per i canarini al novantesimo e subito dopo, l’Osimana ha pareggiato in casa con il Trodica, scenario che, al momento, sposta la Fermana verso gli spareggi nazionali anziché verso i playoff diretti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fermana travolge il Montefano: doppietta finale e sogni di playoff Leggi anche: Stefano Bonacci, presidente dei viola. Montefano, atteso dal match interno con la Fermana: "Con i canarini ci giochiamo i playoff» Carrara travolge lo Spezia 3-1: salvezza e sogni di playoffIl 3-1 finale tra Carrara e Spezia al De Marmi consegna agli azzurri una vittoria cruciale, che mette in sicurezza la permanenza in campionato e...