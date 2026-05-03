La squadra del Savoia ha ottenuto la promozione in Serie C dopo una vittoria schiacciante che ha sancito il suo successo nel campionato. Ora si prepara a confrontarsi con la Reggina, che dovrà affrontare per evitare i play out. La Nissa, invece, cerca di colmare il gap di punti rispetto alla capolista, puntando a migliorare la propria posizione in classifica.

? Cosa scoprirai Chi dovrà affrontare la Reggina per evitare i play out?. Come farà la Nissa a recuperare il distacco dal Savoia?. Quali squadre rischiano la retrocessione dopo l'ultimo turno?. Perché i tifosi della Reggina hanno contestato la squadra nonostante la vittoria?.? In Breve Nissa a 67 punti dopo il 4-1 contro il Paternò, finita a 19 punti.. Sancataldese retrocede in Eccellenza chiudendo la stagione con 29 punti totali.. Reggina a 66 punti deve affrontare l'Athletic Palermo per i play off.. Milazzo batte Messina 1-0, quest'ultima penalizzata di 14 punti in classifica.. Il Savoia conquista la promozione in Serie C battendo per 3-0 la Sancataldese in casa, chiudendo ufficialmente il cerchio della stagione regolare domenica 3 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Savoia in Serie C: trionfo netto e promozione ufficiale!

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