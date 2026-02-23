Promozione A2 femminile | Brescia domina Costa Volpino con un netto 3-0
Brescia conquista una vittoria netta contro Costa Volpino con un punteggio di 3-0, grazie a un’ottima prestazione in attacco e in difesa. La squadra ha mostrato grande determinazione e precisione, portando a casa tre set consecutivi. La vittoria migliora la posizione in classifica e rafforza la fiducia del team in vista delle prossime sfide. La partita ha attirato l’attenzione degli appassionati di volley locale.
La quinta giornata del campionato di pool promozione di Serie A2 Tigotà si è aperta con un risultato di 3-0, regalando entusiasmo e conferme nel panorama del volley nazionale. La competizione si concluderà con il match tra Futura Giovani Busto Arsizio e Narconon Volley Melendugno, in programma il lunedì 23 febbraio, offrendo ulteriori spunti sulla corsa alle posizioni di vertice. Il risultato più incisivo si registra dal PalaGeorge di Montichiari, dove la squadra di casa, **Valsabbina Millenium Brescia**, ha conquistato una vittoria netta, lasciando senza scampo la **CBL Costa Volpino** con un punteggio di 3-0. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Brescia-Costa Volpino: il big-match della Pool Promozione A2 femminile
Brescia e Talmassons inseguono la promozione, Costa Volpino frena in Serie A2
