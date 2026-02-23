Promozione A2 femminile | Brescia domina Costa Volpino con un netto 3-0

Brescia conquista una vittoria netta contro Costa Volpino con un punteggio di 3-0, grazie a un’ottima prestazione in attacco e in difesa. La squadra ha mostrato grande determinazione e precisione, portando a casa tre set consecutivi. La vittoria migliora la posizione in classifica e rafforza la fiducia del team in vista delle prossime sfide. La partita ha attirato l’attenzione degli appassionati di volley locale.