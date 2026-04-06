Dopo la partita tra Napoli e Milan, il difensore rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'DAZN'. Ha sottolineato l'importanza di mantenere la concentrazione e di aumentare gli sforzi in campo. Pavlovic ha commentato l’andamento della gara senza entrare nel dettaglio delle occasioni o dei risultati, evidenziando la necessità di migliorare la creazione di occasioni offensive.

Strahinja Pavlovic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Cosa potevate fare meglio sul gol subito? “Tutti volevamo venire qua a prendere 3 punti e rimanere vicini all’Inter. La partita è stata lenta, non abbiamo avuto molte occasioni. Alla fine il gol l’hanno fatto loro”. Ora siete preoccupati per la classifica? “Abbiamo perso il secondo posto ma siamo messi ancora bene per il nostro obiettivo. Dobbiamo rimanere concentrati su noi stessi, la prossima settimana abbiamo l’occasione per andare a prendere altri tre punti”. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Napoli-Milan, Pavlovic: “Dobbiamo rimanere concentrati e creare di più”

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