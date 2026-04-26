Dopo la partita, l’allenatore dell’Inter ha dichiarato che lo scudetto è ancora possibile, ma che è fondamentale mantenere alta l’attenzione. Ha anche commentato il tentativo di segnare il 3-2, sottolineando che alcune gare presentano rischi elevati. Nel frattempo, il tecnico del Torino ha ricevuto elogi per la sua squadra, che ha mostrato carattere e determinazione durante il match.

Cristian Chivu non fa drammi dopo il pari contro il Torino. Anche se “c’è rammarico – ha ammesso -. Perché avevamo la partita in mano, ma abbiamo subito il loro assalto finale quando hanno messo più energia. Il primo gol ci ha spaventato e il secondo è arrivato di conseguenza. Abbiamo provato a fare il 3-2 ma certe partite rischi anche di perderle. Diamo onore al Torino che non ha mai mollato e poteva anche andare in vantaggio”. Il tecnico dell’Inter ha fatto poi il punto sui giocatori non al meglio: “Calhanoglu non stava bene, Dumfries nemmeno. Pensavo di far fare qualche minuto a Bastoni perché ha fatto tre allenamenti con noi, per Lautaro è lunga.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu: "Lo scudetto è lì, ma dobbiamo rimanere concentrati. Onore al Torino"

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