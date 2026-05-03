Al termine di Sassuolo-Milan, partita della 35ª giornata della Serie A 2025-2026 disputata allo stadio locale, Thorstvedt ha commentato la prestazione della sua squadra, definendola una grande partita contro una formazione molto forte. La gara si è conclusa con un risultato che ha coinvolto entrambe le squadre in un confronto intenso, con alcune occasioni da entrambe le parti. I giocatori sono tornati negli spogliatoi con le valutazioni della partita ancora vive nelle loro menti.

Al termine di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, ha parlato Kristian Thorstvedt, giocatore neroverde, in conferenza stampa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Se si divertono a giocare: "Si. Abbiamo giocato una grande partita, contro una squadra fortissima. Vincere 2 a 0. Siamo molto contenti, adesso mancano 3 partite e dobbiamo provare a divertirci nelle ultime 3". Sulla ripresa a ritmi più alti dopo una fine di primo tempo a ritmi invece bassi: "Non era molto contento della seconda fase del primo tempo. Abbiamo giocato troppo lenti, troppi giocatori nello stesse posizioni, ma all'inizio del secondo tempo abbiamo fatto subito gol.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sassuolo-Milan, Thorstvedt: “Grande partita con una squadra fortissima”

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