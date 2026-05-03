Sassuolo-Milan Sky Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv

Domenica alle 15 si gioca al Mapei Stadium la partita tra Sassuolo e Milan. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming, con diverse opzioni disponibili. Le piattaforme che offriranno la diretta sono Sky, Dazn e Now, ciascuna con modalità di visione differenti. L'arbitro designato dirigerà il match, mentre le squadre scenderanno in campo per il consueto appuntamento del campionato di Serie A.

Sassuolo-Milan è l'incontro della domenica pomeriggio valido per la trentacinquesima giornata di campionato. Appuntamento al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 15. La gara sarà diretta da Fabio Maresca della sezione di Napoli. Assistenti Peretti e Bercigli. Quarto uomo Marinelli. Al Var Mazzoleni, assistente Var Paganessi. Gli uomini di Grosso (che ritrova Berardi) giocano con la serenità d'animo di chi sa di aver vissuto un ottimo torneo, con una classifica confortevole. Gli emiliani nelle ultime quattro uscite hanno messo insieme sette punti (tre dei quali contro il Como). Ai rossoneri mancano sei punti per essere tranquilli in vista della Champions '26-27.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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