Juve-Sassuolo | Sky Dazn o NOW? Ecco dove vederla in tv e in streaming

Alle 20.45 all'Allianz Stadium inizia la partita tra Juventus e Sassuolo, valida per la trentesima giornata di Serie A. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky, Dazn o NOW, a seconda del servizio scelto. Gli spettatori possono seguire l'evento anche in streaming attraverso le rispettive piattaforme online. L’arbitro designato per l’incontro è stato annunciato.

Juventus-Sassuolo è una partita fondamentale per le sorti dei bianconeri in Serie A, ancora in leggero ritardo sulle posizioni di classifica che la qualificherebbero alla prossima Champions League, quelle dal quarto posto in su. All'Allianz Stadium affronteranno un Sassuolo ormai lontano dalle zone pericolose del campionato e per questo libero di giocare a testa leggera alla ricerca di un'impresa. Il match sarà diretto dall'arbitro Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, assistenti Costanzo e Bianchini con Allegretta quarto ufficiale. Al Var ci sarà Abisso, assistito da Camplone. Dopo il febbraio nero che ha compromesso due delle tre competizioni nel calendario della Signora, ora la squadra di Luciano Spalletti è in striscia vincente da due partite - Pisa e Udinese - nelle quali non ha subito alcuna rete. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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