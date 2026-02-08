Sassuolo-Inter Dazn o Sky? Dove vederla in streaming e in tv

Questa sera alle 18 al Mapei Stadium si gioca Sassuolo-Inter. I nerazzurri non perdono da 11 partite consecutive in campionato, mentre i neroverdi hanno vinto le ultime due sfide contro l’Inter. La partita si potrà seguire in diretta su Dazn o Sky, a seconda della piattaforma scelta.

L'Inter vuole continuare a vincere per staccare le dirette concorrenti per lo scudetto. In campo al Mapei Stadium alle 18 contro un Sassuolo che ha vinto le ultime due. L'arbitro sarà Chiffi, assistenti Vecchi e Ceccon, quarto uomo Galipò. Al Var c'è Camplone, l'AVAR, ovvero l'assistente del Var, è invece Aureliano. Il Sassuolo ha vinto le ultime due partite contro Pisa e Cremonese, interrompendo così un filotto negativo di sette risultati senza successi in campionato. In casa ha battuto anche Lazio, Udinese e Fiorentina L'Inter non perde in campionato dalla sfida del 23 novembre contro il Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

