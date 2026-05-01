Nella 35ª giornata di Serie A, Milan e Sassuolo si preparano a sfidarsi al 'Mapei Stadium'. La partita vede incertezza sulla formazione rossonera tra Pulisic e Nkunku, con il primo leggermente favorito per un posto da titolare. Entrambe le squadre sono pronte a scendere in campo per ottenere punti fondamentali in questa fase finale del campionato.

La 35ª giornata di Serie A può pesare moltissimo sul finale di stagione del Milan. Domenica alle 15:00, al 'Mapei Stadium', i rossoneri sfideranno il Sassuolo in una gara decisiva per la corsa Champions: Rabiot e compagni hanno bisogno di altri 6 punti per blindare la qualificazione nell'Europa che conta. Non solo: un passo falso del Milan, unito a una sconfitta del Napoli a Como, consegnerebbe lo scudetto all’Inter ancora prima che i nerazzurri scendano in campo. I precedenti recenti a Reggio Emilia non sorridono particolarmente alla squadra di Allegri: l’ultima vittoria rossonera risale al 20212022 (3-0, giorno del 19° scudetto), mentre le successive due trasferte si sono chiuse in parità.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sassuolo-Milan, le probabili formazioni: Pulisic o Nkunku? Ecco chi è in vantaggio

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