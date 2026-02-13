Massimiliano Allegri schiera ancora Nkunku nella formazione titolare, confermando la sua fiducia nell’attaccante francese dopo la buona prestazione contro il Bologna, mentre per il Pisa ci sarà un solo cambio rispetto alla sconfitta precedente.

Pisa-Milan, il Diavolo torna in campo questa sera. Per Massimiliano Allegri giorni molti importanti visto che giocherà oggi contro i nerazzurri, poi mercoledì sera il recupero contro il Como. Ecco le ultime novità sulle probabili formazioni di Pisa-Milan da 'La Gazzetta dello Sport'. Secondo il quotidiano Allegri dovrebbe cambiare il minimo indispensabili rispetto al 3-0 del Milan contro il Bologna. Confermata quindi la coppia in attacco formata da Nkunku e Loftus-Cheek che bene ha fatto contro la squadra di Vincenzo Italiano. Per il francese quella di Pisa sarà la terza partita di fila da titolare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pisa-Milan, probabili formazioni: spazio ancora a Nkunku. Un solo cambio per Allegri

Questa sera alle 20:45 il Pisa ospita il Milan al 'Garibaldi' nella 25^ giornata di Serie A.

Le probabili formazioni di Como-Milan vedono Allegri proporre alcune novità, con rientri importanti e un possibile debutto di Nkunku in attacco.

