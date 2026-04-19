Verona-Milan LIVE risultato in diretta della partita di Serie A | attese le formazioni ufficiali giocatori in campo alle ore 15

Alle ore 15 si è dato il via alla partita di Serie A tra Verona e Milan. Le formazioni ufficiali sono state comunicate poco prima del calcio d’inizio. La cronaca della partita si svolge in tempo reale, con aggiornamenti minuto per minuto sul risultato e sugli eventi che si sono susseguiti sul campo. La partita si gioca allo stadio di Verona, con i giocatori pronti a scendere in campo.