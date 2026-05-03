Il Sassuolo ha battuto il Milan con un punteggio di 2-0 al Mapei Stadium, con Berardi che ha ricevuto il voto più alto tra i giocatori delle due squadre. Thorstvedt si è distinto come uno dei migliori in campo, con una prestazione molto positiva. La partita è stata caratterizzata dall'espulsione di Tomori, che ha inciso sull’andamento del match e sui risultati finali. La sconfitta dei rossoneri apre scenari importanti in chiave di classifica e di qualificazione europea.

Una sconfitta che rischia di pesare tantissimo quella del Milan al Mapei Stadium. La Juventus ora ha l’opportunità di agganciare i rossoneri in classifica, e il quarto posto non è più una certezza. Grosso vince grazie all’ottima prova di Lauriente e al solito Berardi che quando vede rossonero si trasforma. Un suo poker contro il Milan costò la panchina ad Allegri nel 2014, adesso va a segno una sola volta, ma basta (e avanza) per mettere l’avversario ko. Decisiva l’espulsione di Tomori dopo trenta minuti, un doppio giallo dal quale il Milan non è mai riuscito a reagire. Il primo tiro in porta per i rossoneri arriva solo al novantesimo minuto, dato che riporta alla perfezione la prestazione dei ragazzi di Allegri.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sassuolo-Milan 2-0, le pagelle: Berardi (7) bestia nera per Allegri. Thorstvedt (7,5) è ovunque. L'espulsione di Tomori (4) condanna i rossoneri

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