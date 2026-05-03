Sassuolo-Milan | i Flop 5 rossoneri le pagelle Serie A News

Si è concluso l'incontro tra Sassuolo e Milan, disputato nella 35esima giornata della Serie A 2025-2026. La partita ha visto alcune prestazioni di rilievo tra i giocatori rossoneri, con le pagelle che evidenziano i migliori e i peggiori in campo. Nella nostra analisi, vengono riportati i cinque giocatori considerati i peggiori tra i milanisti durante l'incontro.

È finita Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026. Nella video news le pagelle con Top e Flop tra i rossoneri. È finita da pochi minuti Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Vediamo insieme, dunque, nella video news le nostre pagelle con Top e Flop tra i calciatori dei rossoneri di Massimiliano Allegri in occasione della sfida contro i neroverdi di Fabio Grosso.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Sassuolo-Milan: i Flop 5 rossoneri, le pagelle / Serie A News Notizie correlate Leggi anche: LAZIO-MILAN: i Flop 5 rossoneri, le pagelle / Serie A News Leggi anche: PISA-MILAN: Top e Flop rossoneri, le pagelle / Serie A News Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Un po' Leao, un po' Pulisic, tutto flop: il Milan offre a Nkunku 4 partite per cambiare il destino; Christopher Nkunku — Milan: Attaccante, Profilo e Notizie; Solo il merito ci salverà. Crisi calcio italiano, Gabbia va controcorrente: Gli italiani giochino se lo meritano; Ci pensa ancora Haley Bugeja: l'Inter Women vince il derby e strappa il pass per la Champions League. Sassuolo-Milan 2-0, le pagelle: Laurienté devastante, Berardi illumina, flop TomoriRisultato finale: Sassuolo-Milan 2-0 SASSUOLO Turati 6 - All’intervallo rientra negli spogliatoi con i guantoni puliti. Nella ripresa risponde. tuttomercatoweb.com Sassuolo-Milan pagelle: la maledizione di Allegri, la follia di Tomori e l’incubo Berardi, nuovo flop Leao-NkunkuIl Diavolo affonda ancora al Maipei Stadium contro il Sassuolo e mette a rischio la zona Champions, rossoneri in 10 dal 23’ per il doppio giallo al difensore inglese ... sport.virgilio.it Prestazione assolutamente disastrosa del Milan contro il Sassuolo: i rossoneri, infatti, non hanno effettuato alcun tiro verso la porta dei neroverdi. E i gol, ovviamente, latitano: uno nelle ultime cinque partite. E, senza segnare, fioccano le sconfitte: sono quattro facebook Tracollo Milan I rossoneri perdono malamente a Reggio Emilia contro il Sassuolo e mettono a serio rischio il posto in Champions. Decisivi i gol di Berardi e Laurienté e l'espulsione al 24' di Tomori per doppia ammonizione #Tuttosport #Sassuolo #Milan x.com