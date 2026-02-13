PISA-MILAN | Top e Flop rossoneri le pagelle Serie A News

Il match tra Pisa e Milan si è concluso, causando delusione tra i tifosi del Diavolo. La squadra di Pioli ha mostrato segnali di miglioramento, ma ha commesso errori che hanno pesato sul risultato finale. Durante la partita, alcuni giocatori hanno messo in mostra un buon ritmo, mentre altri hanno deluso le aspettative.

È finita Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026. Nella video news le pagelle con Top e Flop tra i rossoneri. È finita da pochi minuti Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Vediamo insieme, dunque, nella video news le nostre pagelle con Top e Flop tra i calciatori dei rossoneri di Massimiliano Allegri in occasione della sfida contro i nerazzurri di Oscar Hiljemark.