Nel prossimo incontro tra Sassuolo e Milan, l'allenatore neroverde ha deciso di puntare sulla coesione del gruppo e sul ritorno di Berardi. La formazione emiliana dovrà fare a meno di Bakola e Boloca, che sono stati esclusi dalla lista dei convocati. La rosa si prepara a scegliere il sostituto più adatto per cercare di cambiare la dinamica della partita e affrontare al meglio la sfida contro i rossoneri.

? Cosa scoprirai Come farà il Sassuolo a compensare le assenze di Bakola e Boloca?. Chi sarà il sostituto ideale per cambiare l'inerzia della partita?. Perché la difesa del Milan potrebbe subire nuovamente l'attacco neroverde?. Quale strategia userà Grosso per contenere le individualità del Milan?.? In Breve Turati confermato in porta al posto di Muric per continuità difensiva.. Assenze neroverdi per Bakola, Boloca, Candè e Pieragnolo.. Sostituti pronti per il cambio ritmo: Volpato, Fadera, Lipani e Nzola.. Precedente stagionale al Mapei Stadium conclusosi con il pareggio 2-2.. Il Sassuolo di Fabio Grosso affronta il Milan in casa con l’obiettivo di confermare il proprio valore stagionale attraverso una prestazione di altissimo livello tecnico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassuolo-Milan: Grosso punta sul collettivo e sul ritorno di Berardi

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