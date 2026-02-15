LIVE alle 12.30 Udinese-Sassuolo | dubbio Zaniolo per Runjaic Grosso con Pinamonti e Berardi
Alle 12.30, Udinese e Sassuolo si sfidano al Bluenergy Stadium dopo entrambe aver perso le ultime partite. Runjaic potrebbe decidere di lasciar fuori Zaniolo, mentre Grosso punta su Pinamonti e Berardi per sorprendere gli avversari. Se i neroverdi vincono, superano i friulani in classifica.
L'arbitro del match è Ferrieri Caputi, con gli assistenti Preti e Trinchieri; quarto ufficiale Manganiello, al Var Maggioni, Avar è Chiffi. (4-3-3) Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso (3-5-1-1) Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo; Buksa. All. Runjaic La partita sarà trasmessa su Dazn, anche in streaming. Per gli abbonati Sky con abbonamento a Zona Dazn, gara visibile anche sul canale 214 di Sky. Diretta testuale su Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Conferenza stampa Runjaic pre Udinese Sassuolo: «Zaniolo ha bisogno di tempo, sugli errori di Solet…»
Kosta Runjaic ha parlato oggi in conferenza stampa prima della partita tra Udinese e Sassuolo, spiegando che Nicolò Zaniolo ha bisogno di più tempo per adattarsi.
