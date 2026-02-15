Como Viola di rabbia Squadra irriconoscibile Fabregas fa mea culpa

Il Como si arrabbia dopo la sconfitta contro la Fiorentina, che ha deciso la partita con un gol all’ultimo minuto. La squadra ha mostrato una prestazione sotto tono e agitata, lasciando i tifosi delusi. Fabregas, uno dei giocatori chiave, si scusa pubblicamente per l’errore che ha aperto la strada alla vittoria dei viola. La partita si è giocata davanti a un pubblico silenzioso, con i padroni di casa che hanno faticato a trovare il ritmo giusto.

di Enrico Levrini Il Como perde contro la Fiorentina in casa: 1-2, dopo una partita poco brillante e nervosa. I lariani disputano probabilmente il peggior primo tempo della stagione, andando in svantaggio per un gol di Fagioli su errore di Kempf, e subendo il raddoppio a inizio ripresa con un rigore di Kean. Poi, miglioramenti, ma non è il solito Como quello che riesce ad accorciare solo su autogol di Parisi. Si parte con il pressing comasco: toscani tutti in difesa con il solo Kean pronto a fuggire in contropiede. Baturina e Paz più bassi del consueto, per cercare di scardinare la difesa dei viola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Como Viola di rabbia. Squadra irriconoscibile. Fabregas fa mea culpa Lamesta, volo Giana. L’Inter U23 va in rosso tra mea culpa e rabbia Atalanta Inter, Djimsiti fa mea culpa: «Un errore che…» Durante la partita Atalanta-Inter, Djimsiti ha riconosciuto un errore che ha influenzato significativamente l'esito dell'incontro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Come interpretare la rabbia di Conte; Vanoli: Fagioli, che rabbia all’inizio. Questa squadra può difendere con la palla; Fiorentina come da copione: altra occasione persa – Photo Gallery; Follia Morata in Como-Fiorentina, l'assurda espulsione fa esplodere Fabregas: Faccia un altro sport. Como-Fiorentina 1-2, un rigore di Kean regala tre punti ai ViolaÈ sorpresa Fiorentina in questa 25esima giornata di Serie A. Dopo quasi un mese di digiuno, gli uomini di Paolo Vanoli escono dall'ostico campo del Como con ... lapresse.it Como-Fiorentina 1-2: Fagioli e Kean rilanciano la Viola, ko a sorpresa per la squadra di FabregasLa Fiorentina con coraggio e concretezza si porta a casa tre punti d'oro con il Como. La Viola, rispetto alle ultime uscite, ha dimostrato di ... msn.com Blitz viola a Como Fagioli prima e Kean poi regalano alla Fiorentina 3 punti pesantissimi Le pagelle di Como-Fiorentina le trovate online su Violanews #fagioli #kean #fiorentina #violanews #como facebook #ComoFiorentina 1-2: Fagioli e Kean trascinano la Viola. Fabregas ko, espulsi Vanoli e Morata x.com