Sassuolo-Milan | dove vederla tv e streaming formazioni ufficiali orario e classifica Serie A

Domenica si gioca la partita tra Sassuolo e Milan, con inizio alle ore 15. La sfida si svolge allo stadio Mapei, dove nel 2022 il Sassuolo ha conquistato il suo primo scudetto all'ultima giornata. Per seguire l'incontro, sono disponibili diretta televisiva e streaming online. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e la partita si inserisce in un torneo di Serie A con una classifica attuale che vede entrambe le squadre impegnate in obiettivi diversi.

Nel 2022 al Mapei vinse lo scudetto all'ultima giornata, questa volta il Milan ha obiettivi decisamente inferiori a quelli di quattro stagioni fa, ma vuole provare a mettere il sigillo sul piazzamento in Champions nella trasferta contro il Sassuolo, ormai sereno con una classifica più che soddisfacente. La squadra di Allegri è terza e rischia di essere agganciata anche dalla Juve che dista solo 3 punti. Dopo l'infortunio al volto contro i bianconeri, Allegri dovrà fare a meno di Luka Modric da qui fino al termine della stagione. Spazio quindi per Jashari in queste ultime 4 partite.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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