Il Milan affronta il Como a San Siro nel recupero della 24ª giornata di Serie A, a causa di un rinvio precedente. I rossoneri cercano punti importanti per mantenere la distanza dall'Inter e continuare a inseguire il sogno scudetto. La squadra di Pioli si presenta con alcuni cambi in formazione, puntando sulla freschezza di alcuni giovani. Il match inizia alle 20:45 e sarà trasmesso in diretta su Sky e in streaming su DAZN. I tifosi aspettano una vittoria per non perdere terreno in classifica.

Il Milan scende in campo a San Siro contro il Como nel recupero della 24esima giornata di Serie A. I rossoneri hanno ancora la possibilità di rimanere aggrappati all'Inter e al sogno scudetto, ma per farlo devono vincere contro la squadra di Fabregas che invece vuole riscattare la sconfitta casalinga contro la Fiorentina. Poco più di un mese fa le due squadre si erano affrontate al Sinigaglia e a spuntarla era stato il Milan per 3-1 grazie ad uno straripante Rabiot, nonostante l'ottima prova, a tratti dominante, dei ragazzi di Cesc. Questa sera a San Siro il Como proverà a rifarsi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Milan-Como: formazioni ufficiali, orario e dove vederla (tv e streaming). Classifica Serie A

