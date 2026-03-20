Juve-Sassuolo | formazioni ufficiali orario dove vederla tv e streaming e classifica Serie A

La Juventus affronta il Sassuolo in una partita di Serie A, con le formazioni ufficiali già annunciate e l’orario stabilito. La gara sarà trasmessa in diretta sia in TV sia in streaming, permettendo agli appassionati di seguirla facilmente. Attualmente la squadra bianconera si trova a un punto dalla zona Champions League, puntando a consolidare la propria posizione in classifica.

Scatto Champions, la Juventus vuole proseguire la sua rincorsa all'Europa che conta che attualmente è distante solo un punto. La squadra di Spalletti ha 53 punti, due in più rispetto alla Roma e uno in meno sul Como. Ecco perché la sfida di sabato sera col Sassuolo diventa fondamentale nella lotta a tre per il quarto posto. La vigilia della partita è stata condizionata dal caso pertosse che ha colpito almeno sei calciatori del Sassuolo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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