Sassuolo-Milan di Serie A in diretta | tutte le notizie live | PM

Alle 15:00 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia si svolge la partita tra Sassuolo e Milan, valida per la 35ª giornata di Serie A. La gara si gioca in un clima di attesa tra tifosi e addetti ai lavori, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per ottenere punti importanti nella stagione. La partita viene trasmessa in diretta e può essere seguita attraverso aggiornamenti live.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Konè; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupiñán; Leão, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri. Amici di 'PianetaMilan.it', oggi pomeriggio, alle ore 15:00, si disputerà al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, la sfida Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara....🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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MILAN vs SASSUOLO - Serie A - Giornata 15 - campo 2d/3d - DIRETTA LIVE - no immagini

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