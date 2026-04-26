Milan-Juventus di Serie A in diretta | tutte le notizie live | Pm

Alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, si giocherà la partita di Serie A tra Milan e Juventus. L'incontro si svolge in una serata di metà novembre e sarà trasmesso in diretta. Le due squadre si affronteranno sul campo per la sedicesima giornata del campionato italiano. La partita è molto attesa dai tifosi e rappresenta un appuntamento importante del turno.

Alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, si disputerà Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026: il nostro LIVE con tutte le news in tempo reale verso la gara dei rossoneri di Massimiliano Allegri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Juventus di Serie A in diretta: tutte le notizie live | Pm Milan 2-1 Juventus Women | HIGHLIGHTS Serie A Women Notizie correlate Verona-Milan di Serie A in diretta: tutte le notizie live | PMVERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Oyekoge, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bowie, Orban. Napoli-Milan di Serie A in diretta: le notizie in live | PMNAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Oliveira; Gutiérrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Højlund. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Milan-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A; Milan-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Milan-Juventus: probabili formazioni e statistiche; Dove vedere Milan-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Milan-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streamingL'obiettivo Champions è lì a portata di mano per la Juve e uno degli ultimi scogli in questo finale di stagione è rappresentato dalla trasferta contro il Milan. Le due squadre sono divise soltanto da ... tuttosport.com Milan-Juventus, le sfide più iconiche a San Siro: l'1-6 per i bianconeri, la rovesciata di Del Piero, il gol di Muntari, il nervosismo di HiguainTorna la sfida tra rossoneri e bianconeri, che si affrontano per la 90ª volta a Milano in serie A. Il Diavolo non segna dal 2022 ... corriere.it San Siro si prepara a vivere il big match della 34ª giornata: Milan-Juventus. Per entrambe, una vittoria significherebbe mettere quasi al sicuro la qualificazione in Champions League. Le due squadre, in campionato, hanno una striscia aperta di nove sfide - facebook.com facebook Probabili formazioni Milan-Juventus: confermato il modulo di Verona, ma ecco chi torna #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com