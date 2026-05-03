Sassuolo-Milan di Serie A 2-0 | raddoppio per i neroverdi | LIVE News

Alle 15:00 si gioca al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia la partita tra Sassuolo e Milan, valida per la 35ª giornata di Serie A. La squadra di casa ha segnato un gol nel primo tempo e al momento conduce per 2-0 contro i rossoneri. La partita è in corso e i risultati aggiornati vengono trasmessi in tempo reale.

Doppio cambio per Allegri: dentro Loftus, Gimenez e Pulisic. FuoriSaelemaekers, Fofana e Leao. Dopo pochi minuti dalla ripresa, Laurientè firma il raddoppio. Punta e salta subito Athekame tirando poi sul primo palo dal limite Primo tempo assolutamente deludente per il Milan di Allegri: tantissimi errori in fase di costruzione, pochissime azioni degne di nota. L'espulsione di Tomori, per doppia ammonizione, inoltre, ha aggravato ancora di più la situazione. Fofana prova ad innescare Leao, ma Matic ferma tutto anticipatamente. Nulla da fare Pavlovic salva il possibile raddoppio grazie a Thorsvedt: il calciatore si trovava solo davanti a Maignan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Sassuolo-Milan di Serie A 2-0: raddoppio per i neroverdi | LIVE News Notizie correlate Sassuolo-Milan di Serie A 0-0: via alla gara! | LIVE NewsJashari perde un contrasto contro Laurentiè che, molto sveglio, passa palla a Berardi che insacca poi nell'angolino basso di destra: 1-0 al Mapei... Sassuolo-Milan di Serie A 1-0: espulso Tomori! | LIVE NewsPavlovic salva il possibile raddoppio grazie a Thorsvedt: il calciatore si trovava solo davanti a Maignan. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sassuolo-Milan pronostico risultato quote IA 35ª giornata Serie A; Dove vedere Sassuolo-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Sassuolo-Milan: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Serie A Enilive | Statistiche e curiosità di Sassuolo-Milan. Sassuolo-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie AIl Milan cerca, contro il Sassuolo, tre punti per allontanare le inseguitrici nella corsa alla prossima Champions League. Grosso ritrova Berardi dopo le due giornate di squalifica e conferma Turati tr ... sport.sky.it Dove vedere Sassuolo-Milan in tv? Dazn o Sky, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per la 35esima giornata di Serie A: le probabili scelte di Grosso ed Allegri ... corrieredellosport.it Sassuolo-Milan = GOL DI BERARDI La realtà che supera il meme, il sinistro a giro di 'Mimmo' che sigla il suo 12° gol in carriera ai rossoneri, rendendoli la sua vittima preferita in carriera assieme alla Sampdoria 12 E chi c'era la sera di quel poker - facebook.com facebook LIVE MN - Serie A, Sassuolo-Milan (0-0): a breve il calcio di inizio a Reggio Emilia! x.com