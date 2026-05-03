Alle 15:00 si è aperta al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia la partita di Serie A tra Sassuolo e Milan, valida per la 35ª giornata del campionato. La sfida si svolge senza reti dopo i primi 45 minuti di gioco. Entrambe le squadre sono scese in campo con le formazioni titolari, e sono stati registrati alcuni tentativi di rete da entrambe le parti, senza però trovare il gol.

Jashari perde un contrasto contro Laurentiè che, molto sveglio, passa palla a Berardi che insacca poi nell'angolino basso di destra: 1-0 al Mapei Dall'inviato al 'Mapei Stadium' di DAZN: grande sessione tiri per Nkunku, molto carico. Tare a 'DAZN'. Tutti in sintonia al Milan? "Sicuramente si, assolutamente si" Jashari parla così di Modric a 'DAZN': "Abbiamo bisogno di lui, è chiave per noi". Milan da Scudetto con Gila, Goretzka e Gabriel Jesus? Brocchi a DAZN: "Sono giocatori importanti e il Milan ha bisogno in quei ruoli. Servono giocatori con personalità forte. Ci metterei subito la firma". Anche i giocatori di 'movimento' in campo per l'allenamento: Allegri ha scelto Nkunku in attacco e Jashari a centrocampo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sassuolo-Milan di Serie A 0-0: via alla gara! | LIVE News

BANDA fa esplodere il Via del Mare al 90esimo: Lecce-Udinese 2-1 | Serie A Enilive | DAZN

Notizie correlate

Sassuolo-Milan di Serie A: la partita del ‘Mapei Stadium’ in diretta | LIVE NewsSiamo in attesa delle formazioni ufficiali della partita Sassuolo-Milan, 35esima giornata di Serie A.

Sassuolo-Milan di Serie A 0-0: la partita del ‘Mapei Stadium’ in diretta | LIVE NewsDall'inviato al 'Mapei Stadium' di DAZN: grande sessione tiri per Nkunku, molto carico.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Dove vedere Sassuolo-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Sassuolo-Milan pronostico risultato quote IA 35ª giornata Serie A; Sassuolo-Milan: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Serie A Enilive | Statistiche e curiosità di Sassuolo-Milan.

Sassuolo-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie AIl Milan cerca, contro il Sassuolo, tre punti per allontanare le inseguitrici nella corsa alla prossima Champions League. Grosso ritrova Berardi dopo le due giornate di squalifica e conferma Turati tr ... sport.sky.it

Formazioni ufficiali Sassuolo Milan: le scelte di Fabio Grosso e Massimiliano Allegri per la sfida del 35° turno di Serie A 2025/26Formazioni ufficiali Sassuolo Milan: le scelte di Fabio Grosso e Massimiliano Allegri per la sfida del 35° turno di Serie A 2025/26 ... calcionews24.com

Queste le parole del DS del #Milan Igli Tare nel pre-partita Dazn di Sassuolo-Milan! "Tutte le parti sono allineate, facciamo un incontro a settimana con allenatore e Furlani. Serve ua squadra di qualità, che sappia giocare anche in modo diverso" Cosa ne - facebook.com facebook

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan Allegri cambia in attacco #Fantacalcio x.com