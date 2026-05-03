Alle 15:00, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, si svolge la partita di Serie A tra Sassuolo e Milan, valida per la 35ª giornata del campionato. La sfida si gioca in un contesto di classifica che coinvolge entrambe le squadre, con i neroverdi che cercano punti importanti in casa e i rossoneri desiderosi di consolidare la loro posizione. I tifosi assistono a un match con alcune formazioni titolari e diverse occasioni da rete.

Termina qui Sassuolo-Milan: i neroverdi battono il diavolo di Allegri per 2-0, si complica la Champions per il Milan. Doppio cambio per Allegri: dentro Loftus, Gimenez e Pulisic. FuoriSaelemaekers, Fofana e Leao. Dopo pochi minuti dalla ripresa, Laurientè firma il raddoppio. Punta e salta subito Athekame tirando poi sul primo palo dal limite Primo tempo assolutamente deludente per il Milan di Allegri: tantissimi errori in fase di costruzione, pochissime azioni degne di nota. L'espulsione di Tomori, per doppia ammonizione, inoltre, ha aggravato ancora di più la situazione. Fofana prova ad innescare Leao, ma Matic ferma tutto anticipatamente.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sassuolo-Milan di Serie A 2-0: presto le pagelle! | LIVE News

PISA JUVE 0-2 SPALLETTI POSTPARTITA! #pisajuventus #pisajuve #juventus #Juve #spalletti #yildiz

Notizie correlate

Sassuolo-Milan di Serie A 0-0: via alla gara! | LIVE NewsJashari perde un contrasto contro Laurentiè che, molto sveglio, passa palla a Berardi che insacca poi nell'angolino basso di destra: 1-0 al Mapei...

Sassuolo-Milan di Serie A 1-0: espulso Tomori! | LIVE NewsPavlovic salva il possibile raddoppio grazie a Thorsvedt: il calciatore si trovava solo davanti a Maignan.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Dove vedere Sassuolo-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Sassuolo-Milan pronostico risultato quote IA 35ª giornata Serie A; Serie A Enilive | Statistiche e curiosità di Sassuolo-Milan; Sassuolo-Milan: dove vederla (tv e streaming), probabili formazioni, orario e classifica Serie A.

Sassuolo-Milan 2-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: rossoneri in bambola, rischiano il gol del 3-0La diretta live di Sassuolo-Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Sassuolo – Milan LIVE Diretta Tv e Streaming Serie A 35° GiornataDove vedere Sassuolo - Milan in Diretta Tv e Streaming Live, 35° Giornata Serie A, Domenica 3 Maggio ore 15:00. stadiosport.it

Dominio Sassuolo: il Milan perde malamente I rossoneri trovano una brutta sconfitta contro il Sassuolo e ora devono guardarsi indietro per un posto in Champions Gol di Berardi e di Lauriente per la squadra di Grosso che ha approfittato dell'espulsione d facebook

LIVE MN - Serie A, Sassuolo-Milan (0-0): a breve il calcio di inizio a Reggio Emilia! x.com