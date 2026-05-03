Sassuolo-Milan di Serie A 2-0 | fuori anche Jashari | LIVE News

Alle 15:00 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia si gioca Sassuolo-Milan, partita valida per la 35ª giornata di Serie A. La formazione ospite ha annunciato l'assenza di un suo difensore, Jashari, che non sarà in campo. La partita si svolge nel rispetto delle regole e senza ulteriori variazioni rispetto al programma stabilito. Gli spettatori sono presenti sugli spalti e seguono l'incontro in diretta.

Doppio cambio per Allegri: dentro Loftus, Gimenez e Pulisic. FuoriSaelemaekers, Fofana e Leao. Dopo pochi minuti dalla ripresa, Laurientè firma il raddoppio. Punta e salta subito Athekame tirando poi sul primo palo dal limite Primo tempo assolutamente deludente per il Milan di Allegri: tantissimi errori in fase di costruzione, pochissime azioni degne di nota. L'espulsione di Tomori, per doppia ammonizione, inoltre, ha aggravato ancora di più la situazione. Fofana prova ad innescare Leao, ma Matic ferma tutto anticipatamente. Nulla da fare Pavlovic salva il possibile raddoppio grazie a Thorsvedt: il calciatore si trovava solo davanti a Maignan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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