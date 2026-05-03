Sassuolo-Milan di Serie A 1-0 | primo tempo deludente per i rossoneri | LIVE News

Alle ore 15:00, al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, si è disputata la partita tra Sassuolo e Milan valida per la 35ª giornata di Serie A. Nel primo tempo, i rossoneri non sono riusciti a trovare il ritmo e sono andati al riposo con un risultato di 1-0 a favore dei padroni di casa. La gara prosegue con la ripresa del secondo tempo.

Primo tempo assolutamente deludente per il Milan di Allegri: tantissimi errori in fase di costruzione, pochissime azioni degne di nota. L'espulsione di Tomori, per doppia ammonizione, inoltre, ha aggravato ancora di più la situazione. Fofana prova ad innescare Leao, ma Matic ferma tutto anticipatamente. Nulla da fare Pavlovic salva il possibile raddoppio grazie a Thorsvedt: il calciatore si trovava solo davanti a Maignan. Milan, acqua da tutte le parti. Errore clamoroso di Tomori che, già ammonito precedentemente, si prende il secondo giallo per fallo 'stupido' su Laurientè Jashari perde un contrasto contro Laurentiè che, molto sveglio, passa palla a Berardi che insacca poi nell'angolino basso di destra: 1-0 al Mapei Dall'inviato al 'Mapei Stadium' di DAZN: grande sessione tiri per Nkunku, molto carico.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Sassuolo-Milan di Serie A 1-0: primo tempo deludente per i rossoneri | LIVE News Notizie correlate Milan-Juventus di Serie A 0-0: fine primo tempo | LIVE NewsTermina qui il primo tempo di Milan-Juventus: match con ritmi bassi, poche azioni spumeggianti ma tanto possesso palla. Sassuolo-Milan 1-0: rossoneri in dieci, espulso Tomori | Serie A NewsIl Milan di Massimiliano Allegri resta in dieci uomini contro il Sassuolo di Fabio Grosso in occasione della partita della 35^ giornata della Serie A... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sassuolo-Milan pronostico risultato quote IA 35ª giornata Serie A; Dove vedere Sassuolo-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Sassuolo-Milan: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Serie A Enilive | Statistiche e curiosità di Sassuolo-Milan. Sassuolo-Milan 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: rossoneri in difficoltà, faticano a fare giocoLa diretta live di Sassuolo-Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Sassuolo – Milan LIVE Diretta Tv e Streaming Serie A 35° GiornataDove vedere Sassuolo - Milan in Diretta Tv e Streaming Live, 35° Giornata Serie A, Domenica 3 Maggio ore 15:00. stadiosport.it Sassuolo-Milan = GOL DI BERARDI La realtà che supera il meme, il sinistro a giro di 'Mimmo' che sigla il suo 12° gol in carriera ai rossoneri, rendendoli la sua vittima preferita in carriera assieme alla Sampdoria 12 E chi c'era la sera di quel poker - facebook.com facebook LIVE MN - Serie A, Sassuolo-Milan (0-0): a breve il calcio di inizio a Reggio Emilia! x.com