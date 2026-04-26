Milan-Juventus di Serie A 0-0 | fine primo tempo | LIVE News

Alle 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro ha preso avvio la partita di Serie A tra Milan e Juventus. I primi 45 minuti si sono conclusi senza reti segnate. La sfida vede le due squadre affrontarsi in un clima di attesa, con occasioni che non hanno portato al risultato fino all'intervallo. La ripresa è prevista con il punteggio ancora in parità.

Termina qui il primo tempo di Milan-Juventus: match con ritmi bassi, poche azioni spumeggianti ma tanto possesso palla. Tutto rimandato al secondo tempo Rabiot prova la conclusione dal limite, ma Di Gregorio respinge tutto. Il pallone poi arriva a Leao che però calcia alto Coreografia alquanto polemica quella fatta dai tifosi del Milan: contestato il prezzo dei biglietti al secondo anello blu. La redazione di Pianeta Milan tiene a ricordare che: qui ci sarà la cronaca Live testuale. Sul nostro canale YouTube e Facebook i sarà la Live Reaction con i Blackdevils MILAN 3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Juventus di Serie A 0-0: fine primo tempo | LIVE News INTER-JUVENTUS 3-2 | HIGHLIGHTS | 25ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26 Notizie correlate Juventus Genoa Under 15 1-1 LIVE: fine primo tempo, Laganà unica luce di un primo tempo ombrosoPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Leggi anche: Pisa-Milan di Serie A 0-1: via al secondo tempo | LIVE News Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Serie A | Dove vedere Milan-Juventus; Milan-Juve: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Milan-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A; Allegri: Milan-Juve non è una partita snodo, mancano 7 punti per la Champions Serie A Enilive. Milan-Juventus, il risultato in diretta LIVESolo l'Inter (35) ha ottenuto più successi in casa del Milan rispetto alla Juventus (25) nella storia della Serie A a girone unico. In aggiunta, bianconeri (107) e nerazzurri (124) sono le sole due ... sport.sky.it Diretta Milan Juventus streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 34^ giornata di Serie A.Diretta Milan Juventus streaming video tv: il big match di San Siro può valere l'allungo rossonero al secondo posto o l'aggancio bianconero al terzo. ilsussidiario.net MN - Coreografia polemica a sorpresa della Curva Sud prima di Milan-Juventus. Contestato il prezzo del biglietto al secondo blu x.com Juventus News 24. . È il giorno di #MilanJuve @baridonmarco vi porta a San Siro per l’avvicinamento a questo big match Quanto finirà e chi sarà il vostro MVP #Juventusnews24 - facebook.com facebook