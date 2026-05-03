Sassuolo-Milan di Serie A 1-0 | Berardi sblocca la gara | LIVE News

Alle 15:00 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia si svolge il match tra Sassuolo e Milan, valido per la 35ª giornata di Serie A. La partita è iniziata con il Sassuolo in vantaggio grazie a un gol di Berardi, che ha sbloccato il risultato. La gara si svolge nel rispetto del calendario stabilito, con entrambe le squadre pronte a affrontarsi sul campo.

Jashari perde un contrasto contro Laurentiè che, molto sveglio, passa palla a Berardi che insacca poi nell'angolino basso di destra: 1-0 al Mapei Dall'inviato al 'Mapei Stadium' di DAZN: grande sessione tiri per Nkunku, molto carico. Tare a 'DAZN'. Tutti in sintonia al Milan? "Sicuramente si, assolutamente si" Jashari parla così di Modric a 'DAZN': "Abbiamo bisogno di lui, è chiave per noi". Milan da Scudetto con Gila, Goretzka e Gabriel Jesus? Brocchi a DAZN: "Sono giocatori importanti e il Milan ha bisogno in quei ruoli. Servono giocatori con personalità forte. Ci metterei subito la firma". Anche i giocatori di 'movimento' in campo per l'allenamento: Allegri ha scelto Nkunku in attacco e Jashari a centrocampo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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