Nel match di oggi, il Sassuolo ha battuto il Milan con il risultato di 1-0 grazie a un gol di Berardi. La partita si è svolta nell’ambito della Serie A 202526, con aggiornamenti in tempo reale sui vari incontri del campionato. La Juventus ha seguito l’andamento del suo percorso nel torneo, mentre altri incontri si sono conclusi con risultati differenti. La stagione prosegue con diverse sfide in programma per le squadre di vertice.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Sassuolo Milan 1-0: la sblocca Berardi

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