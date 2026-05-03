Sassuolo-Milan Allegri | Non possiamo buttare dieci mesi di lavoro fatto in un certo modo

Nella partita tra Sassuolo e Milan, disputata al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, si è conclusa la 35^ giornata di campionato. L’allenatore del Milan ha commentato l’andamento della squadra, sottolineando che non si può perdere tutto il lavoro svolto negli ultimi dieci mesi. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate in una fase decisiva della stagione, con alcune situazioni di gioco che hanno attirato l’attenzione.

Momento estremamente negativo. Il Milan non sbagliava l’approccio e la gestione, oggi tutto il contrario. Cosa è successo a questa squadra? “È una questione che abbiamo approcciato male, dopo 4 minuti abbiamo preso un gol, ma soprattutto il gol del secondo tempo, anche in dieci, dopo un minuto non devi prenderlo. Purtroppo è un momento così, abbiamo buttato un jolly. Ora abbiamo una settimana per preparare la partita di Bergamo. Di sicuro non possiamo buttare dieci mesi di lavoro fatto in un certo modo”. La sensazione è che tutti volessero palla nei piedi. Poca pulizia tecnica, anche nelle posizioni poca pulizia. “Tecnicamente abbiamo sbagliato molto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Sassuolo-Milan, Allegri: “Non possiamo buttare dieci mesi di lavoro fatto in un certo modo” Notizie correlate Allegri: "Sprecato un jolly, ma non possiamo buttare dieci mesi di lavoro. Niente ansia"Certo, non è come quella notte gelida del 12 gennaio di dodici anni fa, ma anche con i 25 gradi di oggi corrono brividi intensi lungo la schiena di... Raffica di evasioni dai domiciliari: "Andata a buttare la spazzatura". Donna condannata a dieci mesidi Laura Valdesi SIENA Un semplice gesto come gettare il sacco della spazzatura in un cassonetto può costare caro in certe situazioni. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sassuolo-Milan, il ritorno di Allegri al Mapei 12 anni dopo l'esonero; La Champions sposta il mercato di 100 milioni. Allegri in vista di Milan-Sassuolo; Sassuolo-Milan, Allegri: Ecco chi giocherà al posto di Modric e va sui fischi a Leao; Sassuolo-Milan pronostico e quote: i rossoneri ipotecheranno la Champions?. Le pagelle di Sassuolo-Milan 2-0: Tomori (4) da horror, Leao (5) sfiduciato. Napoli a +3 su Allegri al secondo postoChampions a rischio. Il Milan esce sconfitto dal Mapei Stadium contro il Sassuolo. Un 2-0 senza possibilità di replica in un match condizionato anche dall'espulsione di Tomori. ilmattino.it Allegri e la Champions del Milan a rischio: Non possiamo buttare 10 mesi di lavoro cosìZero tiri in porta con il Sassuolo. Certo, l'espulsione di Tomori ha reso tutti più difficile per il Milan a Reggio Emilia ma la realtà del match perso (2-0) restituisce una squadra che prima s'è lasc ... fanpage.it Queste le parole del Mister nel post partita Dazn di Sassuolo-#Milan "Non si deve prendere gol così, a inizio primo e secondo tempo...abbiamo buttato un jolly. Sarei felice di conquistare la Champions anche all'ultima giornata..." Segui il link nel primo com facebook #SerieA, #SassuoloMilan 2-0: il tabellino del match #Milan #AcMilan #Sassuolo x.com