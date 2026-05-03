Il tecnico del club milanese ha commentato la sconfitta di ieri, affermando che è stato sprecato un elemento importante, ma che non si può cancellare un’intera stagione di lavoro. Ha aggiunto che, nonostante la giornata negativa, la qualificazione in Champions League non è in pericolo e ha cercato di tranquillizzare i tifosi, sottolineando di non essere ansioso per il futuro immediato.

Certo, non è come quella notte gelida del 12 gennaio di dodici anni fa, ma anche con i 25 gradi di oggi corrono brividi intensi lungo la schiena di Massimiliano Allegri. Che, evidentemente, alla guida del Milan ha nel Mapei Stadium coordinate in stile triangolo delle Bermuda: il suo Diavolo da queste parti scompare dai radar. In questo momento il Milan molto semplicemente non c'è e, a tre partite dalla fine e con sei punti ancora da portare a casa, non ci potrebbe essere notizia peggiore. Il Milan non gioca, il Milan non è cattivo, il Milan non segna (un gol nelle ultime cinque partite), anzi non tira proprio (nessuna conclusione nello specchio a Reggio Emilia).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allegri: "Sprecato un jolly, ma non possiamo buttare dieci mesi di lavoro. Niente ansia"

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