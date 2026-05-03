Al termine di Sassuolo-Milan, partita della 35ª giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta al stadio locale, l’allenatore dei rossoneri ha commentato con durezza la prestazione della squadra, definendola la peggiore dell’anno. La gara si è conclusa con una sconfitta per il Milan, che ha subito diversi errori e difficoltà nel mantenere il possesso palla e nel creare occasioni da rete. I tifosi presenti hanno assistito a una partita caratterizzata da numerosi sbagli e poca incisività offensiva.

Al termine di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, ha parlato Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, in conferenza stampa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Se il Milan ha la maturità per raggiungere la Champions League: "Lo vedremo, se siamo riusciti a farlo significa che abbiamo fatto un buon lavoro, sennò rischiamo di buttare un lavoro di 10 mesi. Farsi prendere dall'ansia, dal nervosismo non serve a niente. È stata una partita storta, brutta, siamo rimasti in 10, abbiamo preso gol ad inizio ripesa. Da martedì bisogna riordinare le idee e preparare bene la partita contro l'Atalanta".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sassuolo-Milan, Allegri durissimo: “È stata la peggior partita dell’anno”

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