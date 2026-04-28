L’ex portiere ha commentato la partita di domenica scorsa tra il Milan e la Juventus, definendola “desolante”. Ha criticato la gestione della squadra da parte di Allegri, suggerendo che l’unico da sostituire sia l’allenatore. Inoltre, ha parlato di Rafael Leao, sottolineando che non ci sono altri giocatori da cambiare, mentre ha espresso dure critiche sulla prestazione complessiva delle due squadre.

Lo spettacolo, va detto, non è stato dei più edificanti. Partita molto tattica, bloccata, con rossoneri e bianconeri che hanno pensato più a non prenderle che ad offendere. Un paio di chance per la 'Vecchia Signora', pericoli portati da Francisco Conceição, un paio per il Diavolo, soprattutto grazie ad Adrien Rabiot e Alexis Saelemaekers: trema ancora la traversa colta da quest'ultimo a inizio ripresa. In questi giorni, quindi, stanno facendo discutere - oltre alla qualità del gioco del Milan di Allegri - in particolar modo le prestazioni degli attaccanti rossoneri: Christian Pulisic (che non va in gol dal 28 dicembre 2025) e Rafael Leão (che manca all'appuntamento con la rete dal 1° marzo scorso).🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Braglia durissimo: “Milan-Juventus, partita desolante. Leao? L’unico da cambiare è Allegri”

Inter-Juve 3-2 Post-match chaos at San Siro #soccer #italianfootball

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