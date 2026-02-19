Cassano non ha dubbi | Bodo? Sono convinto che è stata la peggior partita dell’Inter di Chivu Freddo? Un alibi

Antonio Cassano spiega che il calo dell’Inter in occasione della partita contro il Bodo era dovuto alla freddezza del clima norvegese. Secondo l’ex attaccante, questa condizione ha influito sulla prestazione della squadra, rendendo difficile il gioco e la concentrazione. Cassano sostiene che la partita sia stata la più deludente dell’era di Chivu come allenatore, e che il freddo non può essere usato come scusa. La squadra tornerà in campo tra pochi giorni, pronta a reagire.

Cassano non ha dubbi: «Scudetto? Inter la squadra più forte. Sono convinto che tra qualche mese accadrà questa cosa in classifica»Antonio Cassano si è espresso sulla corsa allo scudetto, dichiarando che, a suo avviso, l’Inter è la squadra più forte e che, nel prossimo futuro, la classifica potrebbe riflettere questa supremazia.

