Cassano non ha dubbi | Bodo? Sono convinto che è stata la peggior partita dell’Inter di Chivu Freddo? Un alibi
Antonio Cassano spiega che il calo dell’Inter in occasione della partita contro il Bodo era dovuto alla freddezza del clima norvegese. Secondo l’ex attaccante, questa condizione ha influito sulla prestazione della squadra, rendendo difficile il gioco e la concentrazione. Cassano sostiene che la partita sia stata la più deludente dell’era di Chivu come allenatore, e che il freddo non può essere usato come scusa. La squadra tornerà in campo tra pochi giorni, pronta a reagire.
Calciomercato Juve, quel bianconero è pronto a lasciare Torino? Fissato il prezzo per la cessione! Contatti con il Lione De Sciglio, salta il trasferimento allo Hradec Králové. La motivazione è clamorosa, ecco cosa è successo Napoli, riecco McTominay! Conte ritrova il suo fedelissimo, e per il rinnovo. Marelli sicuro: «Squalifica Allegri? Non si poteva far altro essendo fuori dalla sua area tecnica. Su Fabregas.» Infortunio Boloca, intervento riuscito per il calciatore del Sassuolo! Le sue condizioni e il recupero De Sciglio, salta il trasferimento allo Hradec Králové. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Cassano severo: «Freddo? Alibi. La peggior partita dell’Inter di Chivu, ma sono sicuro che al ritorno succederà questo»Antonio Cassano critica duramente l’Inter dopo la sconfitta per 3-1 contro il BodoGlimt nei playoff di Champions League.
Cassano non ha dubbi: «Scudetto? Inter la squadra più forte. Sono convinto che tra qualche mese accadrà questa cosa in classifica»Antonio Cassano si è espresso sulla corsa allo scudetto, dichiarando che, a suo avviso, l’Inter è la squadra più forte e che, nel prossimo futuro, la classifica potrebbe riflettere questa supremazia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cassano non ha dubbi: Io meglio di Lautaro, Yildiz e Leao: facevo un altro sport; Cassano senza freni: Via i senatori, serve aria pulita. Gasp mi fa impazzire e Totti va riportato a casa; Cassano punge: dubbi su Gasperini e frecciata su Dybala; Sibari sommersa dall’acqua, il ruolo della diga di Tarsia: dubbi sulla gestione e sul corretto utilizzo degli invasi · LaC News24.
Ma almeno uno le piace?, Cassano non ha dubbi: Vergara! E merita la NazionaleLunga intervista di Antonio Cassano a Il Messaggero oggi in edicola. Tanti i temi e gli argomenti trattati dall'ex attaccante della Roma. «Ma io sono convinto che Gattuso, con ... tuttonapoli.net
Cassano contro i veterani della Roma: ecco chi sono gli epurati di FantantonioL'ex fantastista ha parlato dei giocatori che i giallorossi dovrebbero mettere alla porta per fare il salto di qualità. Fra i citati alcune colonne portanti della squadra degli ultimi anni ... romatoday.it
Intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Antonio Cassano si è prestato al classico gioco del “questo o quello”, mettendo a confronto il suo talento con alcuni protagonisti dell’attuale Serie A. E, fedele al personaggio, FantAntonio non ha avuto dubbi: in ogni a facebook
Francesco Totti Re di Roma Anche Antonio Cassano ha consacrato lo storico Capitano giallorosso, ma praticamente non c’era nessun dubbio… #AsRoma x.com