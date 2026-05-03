Sassuolo-Milan 2-0 | raddoppio di Laurienté per i neroverdi | Serie A News

Nel match del 'Mapei Stadium', il Sassuolo ha segnato il secondo gol contro il Milan con un'azione di Armand Laurienté all'inizio della ripresa. La partita si è conclusa con un punteggio di 2-0 a favore dei neroverdi. La squadra ospite ha subito il raddoppio dopo il primo gol segnato nel primo tempo.

Il Milan di Massimiliano Allegri subisce il raddoppio contro il Sassuolo di Fabio Grosso in occasione della partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Al 47' scambio tra Kristian Thorstvedt e Armand Laurienté al limite dell'area rossonera; il francese si accentra e, con una botta di destro, sorprende Mike Maignan sul suo palo. Sassuolo-Milan 2-0.. Il secondo tempo, quindi, inizia ancora peggio per i rossoneri rispetto al primo. Per Laurienté, numeri alla mano, sono 5 gol in 5 partite contro il Diavolo. Un'altra bestia nera oltre Domenico Berardi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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