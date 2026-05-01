Sassuolo-Milan torna Berardi | Matic ‘lancia la sfida’ alla bestia nera del Diavolo

Domenico Berardi, attaccante nato nel 1994, è stato inserito nella lista dei convocati per la partita tra Sassuolo e Milan in programma domenica pomeriggio al 'Mapei Stadium'. L’ultimo incontro disputato dall’attaccante risale a due settimane fa, quando è stato escluso dal campo a causa di una squalifica. La sua presenza in campo potrebbe influenzare le strategie della squadra di casa, che affronta il match senza altri elementi importanti disponibili.

L'esterno offensivo calabrese, classe 1994, tornerà dunque a disposizione di Grosso per Sassuolo-Milan di domenica 3 maggio, alle ore 15:00, al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Una brutta notizia, senza dubbio, per il Diavolo, giacché Berardi rappresenta - numeri alla mano - la sua vera e propria bestia nera. In 20 partite contro il Milan, Berardi ha messo a segno 11 gol e fornito 7 assist. Praticamente una sentenza. Il 12 gennaio 2014, addirittura, una sua quaterna nel 4-3 per i neroverdi fece scattare l'esonero di Massimiliano Allegri dalla panchina rossonera. Nemanja Matic, suo compagno di squadra, in un'intervista rilasciata ieri a 'Sky Sport' ha dichiarato: "Mi aspetto che segni di nuovo 4 gol", tra il serio e il faceto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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