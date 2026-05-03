Nel corso di una partita valida per la Serie A, il Sassuolo ha battuto il Milan con un risultato di 2-0. I gol sono stati segnati da Berardi e Lauriente, che hanno contribuito alla vittoria della squadra di casa. Con questa sconfitta, il Milan si trova dietro in classifica, mentre la Juventus ha l’opportunità di ridurre le distanze e agganciare i rossoneri al terzo posto.

di Francesco Spagnolo Sassuolo Milan 2-0, Berardi e Lauriente mandano ko i rossoneri e la Juventus ora può effettuare l’aggancio al terzo posto. Le ultime. Il pomeriggio calcistico al Mapei Stadium si è rivelato un vero incubo per i rossoneri, con il confronto Sassuolo e Milan che ha regalato sorprese e colpi di scena fin dai primi istanti. La squadra di Fabio Grosso ha interpretato il match con una ferocia agonistica superiore, mettendo subito in discesa la sfida grazie al solito Berardi. Al 5?, infatti, il capitano neroverde ha sbloccato il risultato freddando Maignan con una conclusione chirurgica. La situazione per il Diavolo è precipitata al 24?, quando Tomori ha rimediato il secondo giallo, lasciando i suoi in dieci uomini e segnando indelebilmente l’andamento di Sassuolo Milan.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sassuolo Milan 2-0, i rossoneri crollano a Reggio Emilia. Ora la Juve può effettuare l’aggancio

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