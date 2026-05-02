La partita tra Sassuolo e Milan si svolgerà domenica alle 15:00 a Reggio Emilia, valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. Si tratta di un incontro tra due squadre che cercano punti importanti in questa fase del campionato. Le statistiche, le probabili formazioni e le modalità di visione in diretta tv e streaming sono disponibili per gli appassionati. La sfida è prevista nel pomeriggio di domenica.

Sassuolo-Milan è una partita valida per la trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La principale preoccupazione del Milan, dopo aver detto addio ormai da tempo al sogno scudetto, è blindare la qualificazione alla prossima Champions League, non ancora matematica. I rossoneri a quattro turni dalla fine hanno 6 punti di vantaggio su Como e Roma, rispettivamente quinta e sesta ma appaiate a quota 61 (nel momento in cui scriviamo non conosciamo il risultato dei lariani contro il Napoli), e con un eventuale successo nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo potrebbero avvicinarsi sensibilmente all’obiettivo.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Sassuolo-Milan: a Reggio Emilia con un solo obiettivo

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