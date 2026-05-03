Sassuolo-Milan 1-0 | Berardi sblocca subito il match | Serie A News

Nel match tra Sassuolo e Milan, il primo gol è stato segnato da Domenico Berardi, che ha portato avanti la squadra di casa. È il dodicesimo gol del giocatore in 21 incontri contro il Milan. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0 in favore del Sassuolo.

Il Milan di Massimiliano Allegri passa in svantaggio contro il Sassuolo di Fabio Grosso in occasione della partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Al 5', il centrocampista Kristian Thorstvedt strappa il pallone dai piedi di Ardon Jashari e si invola sulla sinistra. Cede il pallone al centro ad Armand Laurienté che, dal limite dell'area, allarga la sfera sulla destra per Domenico Berardi. Conclusione di sinistro precisa nell'angolo lontano alla destra di Mike Maignan e neroverdi subito in vantaggio. Sassuolo-Milan 1-0. Per Berardi si tratta del 12esimo gol in 21 partite disputate contro il Milan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Sassuolo-Milan 1-0: Berardi sblocca subito il match | Serie A News Notizie correlate Sassuolo-Milan di Serie A 1-0: Berardi sblocca la gara | LIVE NewsAlle 15:00, al 'Mapei Stadium', a Reggio Emilia, si disputerà Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026: il nostro LIVE... Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Sassuolo Milan 1-0: la sblocca Berardidi Redazione JuventusNews24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve La nuova... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dove vedere Sassuolo-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Sassuolo-Milan pronostico risultato quote IA 35ª giornata Serie A; Tabellino partita Sassuolo vs Milan; Sassuolo-Milan: probabili formazioni e statistiche. Sassuolo-Milan 1-0 | Berardi, SEMPRE lui: quando vede rossonero è gol | OneFootballDopo il pareggio a reti bianche contro la Juventus, i rossoneri tornano sul campo dove conquistarono il loro ultimo scudetto, con la volontà di compiere un passo decisivo per il ritorno nella Champion ... onefootball.com LIVE Sassuolo-Milan 0-0: Grosso ritrova Berardi, Allegri sceglie NkunkuI rossoneri cercano gli ultimi punti necessari per certificare la partecipazione alla prossima Champions. Gli emiliani, spesso bestia nera del Diavolo, giocano con la scioltezza e la leggerezza di una ... gazzetta.it Serie A, in campo Sassuolo-Milan DIRETTA #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com Serie A, in campo Sassuolo-Milan DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook