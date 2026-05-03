Domenico Berardi ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la partita tra Sassuolo e Milan, durante l’intervista a ‘DAZN’. L’attaccante neroverde ha commentato le sue esperienze personali contro i rossoneri, affermando di essere sempre stato fortunato in queste occasioni. La partita si è conclusa con il risultato tra le due squadre, e le parole di Berardi hanno attirato l’attenzione su un suo rapporto particolare con questa avversaria.

Domenico Berardi, giocatore neroverde, ha parlato a ‘DAZN’ al termine di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Sicuramente sono diventato più vecchio in questi anni, ma contro il Milan ho sempre fatto gol e ho avuto fortuna. Ci sono riuscito anche oggi, quando vedo rossonero mi va bene. Abbiamo fatto una grande partita, oltre al gol sono contento per la prestazione della squadra contro un gruppo forte. Quest'anno stiamo dando il meglio di noi stessi, vogliamo chiudere nel migliore dei modi". Su Grosso: "I mister ci tiene tutti sul pezzo, non è facile gestire 30-31 ragazzi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sassuolo, Berardi post Milan: “Contro i rossoneri sono sempre stato fortunato”

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