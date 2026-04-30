Milan allarme Berardi | il Sassuolo ritrova il suo bomber i dati contro i rossoneri

Dopo la conclusione della 34esima giornata di campionato, l’attenzione si sposta subito sulla prossima partita contro il Sassuolo, che potrà contare nuovamente sul suo attaccante di punta. Il calciatore ha ripreso ad allenarsi con la squadra e sarà a disposizione per l’incontro. I dati raccolti nelle precedenti sfide tra le due formazioni mostrano una certa familiarità del bomber con la porta avversaria.

Archiviata la 34esima giornata, dove il Milan si è scontrato nel big match contro la Juventus, terminato poi con un pareggio a reti inviolate, è ora di pensare al prossimo impegno. Domenica 3 maggio alle ore 15:00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, il Milan dovrà affrontare il Sassuolo in trasferta, facendo molta attenzione ad un nome che in passato ha già colpito i rossoneri: Domenico Berardi. Il capitano del Sassuolo tornerà a disposizione dopo ben due giornate di squalifica e, per i rossoneri, rappresenta una vera e propria minacci, considerando il suo passato contro la squadra milanese. I numeri non mentono mai: Berardi appena vede i colori rossoneri, sembra diventare un nuovo calciatore.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, allarme Berardi: il Sassuolo ritrova il suo bomber, i dati contro i rossoneri Notizie correlate Il Sassuolo ritrova Berardi. E il Diavolo bussa alla portadi Stefano Fogliani SASSUOLO Qualcuno, appreso della conferma della squalifica che ha tolto a Domenico Berardi la gara di Firenze di qualche giorno... Leggi anche: Milan, Berardi supera Shevchenko e Rivera: il dato emerso dopo Sassuolo-Verona Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Berardi pronto al rientro contro il Milan: il dato clamoroso che allarma i rossoneri. Sassuolo, confermata la squalifica di Berardi. Tornerà direttamente contro il Milan(ANSA) - SASSUOLO, 23 APR - Mancherà ancora Berardi. Infatti la Corte d'Appello ha respinto il ricorso del Sassuolo contro la squalifica per due giornate del giocatore, espulso il 12 ... milannews.it Milan, Callejon o Berardi eredi di Suso. Romagnoli ko. Ac Milan newsSuso resta o lascia il Milan? L’estate del calciomercato darà la sua sentenza. Intanto il Massimiliano Mirabelli sta seguendo con interesse Domenico Berardi del Sassuolo, talento che Gattuso potrebbe ... affaritaliani.it