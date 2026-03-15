Addio a Rossella Esposito il Foro di Napoli piange l’avvocatessa morta a 47 anni

Il Foro di Napoli si stringe intorno alla perdita di Rossella Esposito, avvocatessa di 47 anni. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra colleghi e amici, che conoscevano la sua dedizione e professionalità. La notizia si diffonde tra i corridoi degli studi legali e le aule di tribunale, dove Rossella era presente da anni. La sua assenza viene sentita come una perdita improvvisa e inattesa.

C’è un silenzio particolare che scende quando una notizia attraversa corridoi già abituati alle urgenze, alle attese, alle parole pesanti. È un silenzio che non fa rumore, ma si sente addosso: negli sguardi, nelle frasi spezzate, nei messaggi che iniziano tutti allo stesso modo e finiscono con la stessa incredulità. In queste ore, quel silenzio ha preso la forma di un dolore condiviso. Una professionista stimata, una collega descritta da molti come presente, discreta e determinata, se n’è andata troppo presto dopo una lunga battaglia contro la malattia. E la comunità che le stava intorno, compatta come accade solo nei momenti che contano, sta provando a darle un ultimo saluto con parole che pesano più di qualsiasi atto. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Addio a Rossella Esposito, il Foro di Napoli piange l’avvocatessa morta a 47 anni Articoli correlati Leggi anche: Addio a Rossella Esposito, avvocatessa morta a 47 anni: lutto nel mondo forense a Napoli Addio a Viviana Botter, morta a 47 anni: lascia 3 figliProfondo dolore tra Monastier di Treviso, Roncade e Treviso per la scomparsa di Viviana Botter, mamma di tre figli, venuta a mancare a 47 anni sabato... Altri aggiornamenti su Rossella Esposito Discussioni sull' argomento Napoli, morta l'avvocatessa Rossella Esposito: il ricordo commosso della Camera Penale; Remembering Rossella Esposito: Dedication, Courage, and a Lasting Smile. Addio a Rossella Esposito, avvocatessa morta a 47 anni: lutto nel mondo forense a NapoliLutto a Napoli per la scomparsa dell’avvocatessa Rossella Esposito. Il cordoglio della Camera Penale partenopea e dei colleghi. fanpage.it Lutto a Napoli, muore la giovane penalista Rossella EspositoLutto nel mondo forense di Napoli per la scomparsa dell’avvocata Rossella Esposito. A ricordarla con un messaggio pubblico è stata la Camera Penale di Napoli, che in un post ha voluto sottolineare la ... ilfattovesuviano.it Lutto tra gli avvocati napoletani: è morta Rossella Esposito ift.tt/80cH6Nz x.com Napoli, morta l'avvocatessa Rossella Esposito: il ricordo commosso della Camera Penale facebook